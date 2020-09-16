Барнаульцы снесли скейт-парк, потому что им мешал грохот во время трюков

Скейт-парк во дворе дома по адресу Антона Петрова, 241, разобрали местные жители. Им мешал шум, который издавали дети во время трюков.

Как рассказал один из очевидцев в сообществе Barnaul22, жильцы близлежащих домов заказали машину и своими руками разобрали конструкцию. На вопрос о том, куда ее перевезут, отвечали, что в другое место, но оказалось, что грузовик приехал, чтобы забрать все на металлолом.

"Мы, ребята, которые там катались, хотим, чтобы эту спортплощадку перенесли в другое место. Потому что она является основой всех конфликтов, а мы за мир", – пишет автор поста.

В ЖЭУ пояснили, что действия местных жителей незаконны, поскольку на строительство рампы были выделены государственные деньги. По закону люди должны будут восстановить парк за свой счет.

В комментариях под постом барнаульцы предположили, что теперь место, где дети проводили время, превратят в унылую парковку или мангальную зону, которая со временем зарастет мусором.