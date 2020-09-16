Тело известного активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли в одиночной камере челябинского СИЗО. С собой он пронес шнурок и одноразовую бритву.

Что стало причиной смерти – порезы или удушение – предстоит установить следователям. Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой извинился перед сотрудниками изолятора за доставленные неудобства и попросил передать своей гражданской жене книгу о коммунизме, а также личный дневник.

По информации Mash, перед смертью Тесак рассказывал, что ему хотят вменить еще одно преступление – убийство в начале нулевых. Из-за этого он находился в подавленном состоянии и отмечал, что ему не дают встречаться с адвокатами и правозащитниками.

Все версии будет проверять следствие.