Тело известного активиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак нашли в одиночной камере челябинского СИЗО. С собой он пронес шнурок и одноразовую бритву.
Что стало причиной смерти – порезы или удушение – предстоит установить следователям. Марцинкевич оставил предсмертную записку, в которой извинился перед сотрудниками изолятора за доставленные неудобства и попросил передать своей гражданской жене книгу о коммунизме, а также личный дневник.
По информации Mash, перед смертью Тесак рассказывал, что ему хотят вменить еще одно преступление – убийство в начале нулевых. Из-за этого он находился в подавленном состоянии и отмечал, что ему не дают встречаться с адвокатами и правозащитниками.
Все версии будет проверять следствие.
Комментарии
Ну у нас правозащита озабочена судьбами людей другой категории.Те тоже человеки,но другие.
свой первый срок он мотал по доносу Навального и компашки, которые расчищали под себя политическую поляну. То есть, по сути, сидел ни за что (при том, что было за что посадить) и был он самым настоящим политическим заключённым.
В предсмертной записке Тесак попросил передать своей жене книгу "Протекционизм и коммунизм" Фредерика Бастиа.
Это французский экономист 19 века, отстаивавший частную собственность, свободные рынки и ограниченное правительство. Бастиа писал в короткий период до и после Революции 1848 года. И был одним из первых, кто выступал с критикой социализма
Полутораминутный ролик "Тесак вскрывает Навального"...
18:33 - гость - "Тесак вскрывает Навального"
Спасибо, посмотрел
Тесак был представителем молодёжи и держался одинаково дерзко со всеми: ведущими, политиками или алкашами. И ярко выделялся среди всей сонмы блогеров, этих мягкотелых мальчиков с общечеловеческими эсжэвэшными идеалами.