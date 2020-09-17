Четверг, 17 Сентябрь, 11:04

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,93
€ 88,86
20°


1079519 +0
Обь
179см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья

, ИА "Амител"
Подписчики осудили телеведущую
Фото: best-plastica.ru

Фото: best-plastica.ru

Алена Водонаева на своей странице в Instagram призвала женщин не тратить время на тех, кто "гол как сокол к 30 годам". Телеведущая посоветовала не пускать к себе "бездомных собак" без своего жилья. 

"Жить с мужчиной на вашей территории можно только в том случае, если он несет ответственность за эту территорию, оплачивая расходы. Когда вы – настоящая семья, он работает и стремится к большему", – заявила Водонаева. 

За свое высказывание телеведущая получила множество гневных комментариев и отзывов в личные сообщения. При этом Водонаева отметила, что сама находилась в подобных отношениях и понимает, о чем говорит, пишет "Рамблер"

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

17.09.2020 08:58
- гость -

В принципе права. Но её большинство заклюёт, так как большинство бедно и не образовано. Мужчина должен создавая семью привести к очагу свою избранницу. И пусть это будет даже однушка в ипотеку, но своя.

17.09.2020 09:20
- гость -

не учи нацию вымирать.

17.09.2020 09:21
- гость -

ёёё

17.09.2020 09:32
- гость -

17.09.2020 08:58
- гость -
А "избранницей" должна быть непременно девушка с пониженной социальной ответстсенностью из дома-2?
Водонаевой нужно пойти дальше и в качестве обучения российских женщин озвучить свой прайс на услуги. И потребовать не снижать цены и не создавать нездоровую конкуренцию.

17.09.2020 09:41
Гость

А почему бы женщине самой не заработать на каартиру?
С чего этого потребительницы решили, что мужик им что-то обязан?

17.09.2020 09:43
- гость -

Светская львица...

17.09.2020 09:46
- гость -

Интересно, а почему не пишут про женщин с голой попой к 35-40 годам? Веселилась и кутила, а потом к обеспеченному мужчине на шею села. В итоге не работает и по дому не занимается. Только вниз тянет без возможности дальнейшего совместного развития

17.09.2020 09:48
- гость -

Мужики нынче все в альфонсов превратились, ищут с квартирой. Права Алёна.

17.09.2020 09:51
krash

Мне конечно пофиг, у меня свое жилье и семья, но....а кто она такая тобы навязывать свое мнение? Попытка пиара.

17.09.2020 09:55
- гость -

Ничего нового Алёна не сказала. Все так и есть.

17.09.2020 09:57
- гость -

ну сказала и сказала, может права, может нет... Нашли авторитет.

17.09.2020 10:04
- гость -

Собака лает, караван идёт. Понавылазило всяких ТП со своим ценным мнением.... Хоть как-то попиариться же надо.

17.09.2020 10:16
Как есть

Патриархальный уклад уходит. Феминизм, равенство полов, мужское доминирующее начало деградирует, причём хорошими такими темпами последние лет 10-15. Прогнозирую, что через 10-20 лет в России счёт в ресторане мужчина будет предлагать оплатить женщине 50 на 50 и никто на него коситься не будет. А про стремление мужчин найти даму с жильем - это уже притча во язытцах, бытовой альфонсизм уже давно никого не удивляет. Женщина если не обладает яркими внешними данными уже сейчас должна быть потенциально готова если не содержать мужчину, то делить с ним расходы пополам. Мужчины готовы 100% содержать лишь красоток, коих процентов 10-15% всего. Такова суровая реальность

17.09.2020 10:19
Лукашенко

Такс, погодите ка! А куда институт приданного делся? Женщинка с приданным должна мыкнуться

17.09.2020 10:22
- гость -

Приданое начинали собирать буквально сразу после рождения девочки. Сбором приданого занималась в первую очередь мать девочки. Позднее к процессу сбора начинала привлекаться и сама невеста. В стандартный набор приданого входили предметы домашнего обихода, в первую очередь сделанные вручную перины, подушки, самотканные наволочки, простыни, одеяла, ковры, гардины, разнообразные наборы посуды, хрусталь, столовое серебро, а также драгоценности, золото и т. д. Подобное имущество обычно хранилось в одном или нескольких сундуках и шкатулках, которые представляли практическую и художественную ценность и которые также забирала с собой невеста. Позднее к ним стали добавляться значительные суммы денег и ценных бумаг (это особенно касалось дочерей банкиров и финансистов нового времени

17.09.2020 10:24
- гость -

В Греции вплоть до середины XX века у бесприданниц фактически не было шанса выйти замуж даже за совершенно разорившегося человека.

17.09.2020 10:48
- гость -

В Индии частенько маленьких новорожденных девочек убивали чтобы не собирать приданое. Представьте сколько надо было собрать бабла, шобы психованную дурочку кто-нибудь взял замуж?
Куда всё делось? Почему мужики теперь только должны?

17.09.2020 10:54
- гость -

Ну раз уж амик трет комменты, уберу одно слово... повторю:

Девицы нынче массово считают, что их должны любить и всем обеспечивать. То что они девушки, этого достаточно, чтобы претендовать на мужчину с квартирой, чтобы быть домохозяйкой, заниматься только ноготками, фитнесом, шопингом и шугарингом, и 3 раза в год ездить отдыхать на море.
Ну а к 40 начинают любого свободного алкаша обхаживать

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
11:03
"Город. Слушай!". История №13. Сереброплавильный завод 0
10:51
В России сократят расходы на зарплаты чиновников и вооружение 1
10:39
В Барнауле продезинфицировали дороги, площади и общественные места ко Дню города 2
10:27
Снятого с выборов скандального чиновника могут пригласить в мэрию Бийска 0
10:13
Стали известны цены на PlayStation 5 в России 0
10:01
Большим разработкам – большое будущее. Предприятия Алтая получат грантовую поддержку 1
09:40
На сверхзвуке: как в Барнаул прилетели "Стрижи" и что они покажут на День города 14
09:36
На месте гигантского провала в центре Барнаула завершаются ремонтные работы 0
09:25
В России с 2021 года вырастут пенсии. У кого именно и на сколько? 4
09:14
Это вам не Эмираты. Барнаульские эксперты встали на защиту городского "Ковша" 6
09:02
В Алтайском крае хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям 4
08:51
Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья 18
08:40
Республика Алтай поставила суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом 4
08:27
Специальное оборудование для реабилитации юных пациентов поступило в Рубцовск 0
08:14
Минэкономразвития считает, что рубль укрепится к концу года 6
08:01
Как бесплатно избавиться от варикоза и риска тромбоза с помощью лазера 0
07:50
Звезда "Универа" поделилась откровенным снимком в бикини 5
07:33
Россия изменила правила въезда в страну 0
07:18
Доктор Мясников оценил опасность переболевших коронавирусом для окружающих 17
07:03
ПФР в Алтайском крае ищет детей, которые не получили "путинские" 10 тыс. рублей 1
06:47
Канье Уэст назвал себя Моисеем и опубликовал пост с Путиным 0
06:32
Фотографы устроили флешмоб в Сети, показав закулисье глянцевых снимков 1
06:15
Алтайский край на 100% готов к отопительному сезону 11
06:01
Порывистый ветер и похолодание. О погоде в Алтайском крае 17 сентября 0
23:54
Такой день. Прилет "Стрижей" и огромная яма в центре Барнаула 0
23:11
Депутата АКЗС хотят оставить без работы, но он считает это незаконным 3
22:49
Андерс Брейвик, который убил 77 человек, попросил условно-досрочного освобождения 6
22:06
Бюджет Алтайского края получил больше 28 млрд налогов и страховых взносов 1
21:55
Обновленную Доску почета открыли в Барнауле 0
21:12
Еще один торговый центр может появиться в Барнауле 4
20:42
30 домов останутся без горячей воды из-за провала в центре Барнаула 0
20:13
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 171 0
19:55
Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза в России 1
19:03
Огромная пробка образовалась на выезде из центра Барнаула 3
18:51
"Стрижи" прилетели в Барнаул 8
18:07
Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 120 тысяч рублей 0
17:54
Российские туристки в Турции избили тапкой медсестру 8
17:41
Максима Тесака Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО 11
17:30
Барнаульцы снесли скейт-парк, потому что им мешал грохот во время трюков 11
17:17
"Хорошо жить в сверхдержаве..." Жителей Брянска напугал провал дороги в центре Барнаула 6
17:05
Восемь вагонов сошли с рельсов под Липецком 3
16:55
Жители Новороманово пожаловались на колонны грузовиков, которые ездят через село 6
16:44
В России предложили ограничить продажу спиртного на Новый год 14
16:28
Одну школу и 51 класс закрыли в Алтайском крае 16
16:11
В СГК назвали причину провала дороги в центре Барнаула 12
16:06
Алтайский бизнесмен стал победителем конкурса "Лидеры России 2020" 2
15:55
Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет мирно 24
15:46
Пешеходный переход на улице Балтийской у школы № 136 стал безопаснее 5
15:31
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег 1
15:15
Рисунок на перспективу. Комикс студента из Барнаула войдет в книгу о мире будущего 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.