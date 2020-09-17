Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья

Алена Водонаева на своей странице в Instagram призвала женщин не тратить время на тех, кто "гол как сокол к 30 годам". Телеведущая посоветовала не пускать к себе "бездомных собак" без своего жилья.
"Жить с мужчиной на вашей территории можно только в том случае, если он несет ответственность за эту территорию, оплачивая расходы. Когда вы – настоящая семья, он работает и стремится к большему", – заявила Водонаева.
За свое высказывание телеведущая получила множество гневных комментариев и отзывов в личные сообщения. При этом Водонаева отметила, что сама находилась в подобных отношениях и понимает, о чем говорит, пишет "Рамблер".
Комментарии
В принципе права. Но её большинство заклюёт, так как большинство бедно и не образовано. Мужчина должен создавая семью привести к очагу свою избранницу. И пусть это будет даже однушка в ипотеку, но своя.
не учи нацию вымирать.
ёёё
17.09.2020 08:58
- гость -
А "избранницей" должна быть непременно девушка с пониженной социальной ответстсенностью из дома-2?
Водонаевой нужно пойти дальше и в качестве обучения российских женщин озвучить свой прайс на услуги. И потребовать не снижать цены и не создавать нездоровую конкуренцию.
А почему бы женщине самой не заработать на каартиру?
С чего этого потребительницы решили, что мужик им что-то обязан?
Светская львица...
Интересно, а почему не пишут про женщин с голой попой к 35-40 годам? Веселилась и кутила, а потом к обеспеченному мужчине на шею села. В итоге не работает и по дому не занимается. Только вниз тянет без возможности дальнейшего совместного развития
Мужики нынче все в альфонсов превратились, ищут с квартирой. Права Алёна.
Мне конечно пофиг, у меня свое жилье и семья, но....а кто она такая тобы навязывать свое мнение? Попытка пиара.
Ничего нового Алёна не сказала. Все так и есть.
ну сказала и сказала, может права, может нет... Нашли авторитет.
Собака лает, караван идёт. Понавылазило всяких ТП со своим ценным мнением.... Хоть как-то попиариться же надо.
Патриархальный уклад уходит. Феминизм, равенство полов, мужское доминирующее начало деградирует, причём хорошими такими темпами последние лет 10-15. Прогнозирую, что через 10-20 лет в России счёт в ресторане мужчина будет предлагать оплатить женщине 50 на 50 и никто на него коситься не будет. А про стремление мужчин найти даму с жильем - это уже притча во язытцах, бытовой альфонсизм уже давно никого не удивляет. Женщина если не обладает яркими внешними данными уже сейчас должна быть потенциально готова если не содержать мужчину, то делить с ним расходы пополам. Мужчины готовы 100% содержать лишь красоток, коих процентов 10-15% всего. Такова суровая реальность
Такс, погодите ка! А куда институт приданного делся? Женщинка с приданным должна мыкнуться
Приданое начинали собирать буквально сразу после рождения девочки. Сбором приданого занималась в первую очередь мать девочки. Позднее к процессу сбора начинала привлекаться и сама невеста. В стандартный набор приданого входили предметы домашнего обихода, в первую очередь сделанные вручную перины, подушки, самотканные наволочки, простыни, одеяла, ковры, гардины, разнообразные наборы посуды, хрусталь, столовое серебро, а также драгоценности, золото и т. д. Подобное имущество обычно хранилось в одном или нескольких сундуках и шкатулках, которые представляли практическую и художественную ценность и которые также забирала с собой невеста. Позднее к ним стали добавляться значительные суммы денег и ценных бумаг (это особенно касалось дочерей банкиров и финансистов нового времени
В Греции вплоть до середины XX века у бесприданниц фактически не было шанса выйти замуж даже за совершенно разорившегося человека.
В Индии частенько маленьких новорожденных девочек убивали чтобы не собирать приданое. Представьте сколько надо было собрать бабла, шобы психованную дурочку кто-нибудь взял замуж?
Куда всё делось? Почему мужики теперь только должны?
Ну раз уж амик трет комменты, уберу одно слово... повторю:
Девицы нынче массово считают, что их должны любить и всем обеспечивать. То что они девушки, этого достаточно, чтобы претендовать на мужчину с квартирой, чтобы быть домохозяйкой, заниматься только ноготками, фитнесом, шопингом и шугарингом, и 3 раза в год ездить отдыхать на море.
Ну а к 40 начинают любого свободного алкаша обхаживать