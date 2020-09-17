Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья

Алена Водонаева на своей странице в Instagram призвала женщин не тратить время на тех, кто "гол как сокол к 30 годам". Телеведущая посоветовала не пускать к себе "бездомных собак" без своего жилья.

"Жить с мужчиной на вашей территории можно только в том случае, если он несет ответственность за эту территорию, оплачивая расходы. Когда вы – настоящая семья, он работает и стремится к большему", – заявила Водонаева.

За свое высказывание телеведущая получила множество гневных комментариев и отзывов в личные сообщения. При этом Водонаева отметила, что сама находилась в подобных отношениях и понимает, о чем говорит, пишет "Рамблер".