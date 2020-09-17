Специальное оборудование для реабилитации юных пациентов поступило в Рубцовск

Комплексный центр соцобслуживания в Рубцовске получил специальное оборудование для занятия лечебной физической культурой. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

Теперь 177 детей с ограниченными возможностями здоровья смогут получить дополнительные социально-медицинские услуги. Вертикализатор, ходунки, иппотренажер, педальный тренажер для рук и ног и другое оборудование закупили в рамках мероприятий подпрограммы "Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Алтайском крае" государственной программы "Доступная среда в Алтайском крае".

Занятия на тренажерах поспособствуют улучшению двигательной координации, увеличение амплитудных движений в области суставов и понижению мышечного гипертонуса, подчеркивают специалисты.