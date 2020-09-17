Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен, и к концу года валюта укрепится. Об этом сообщает "РГ".

Согласно прогнозу, к концу года курс доллара составит 71,2 рубля. В дальнейшем курс в реальном выражении останется стабильным, но в номинальном ослабнет до 72,4 рубля.

"В реальном эффективном выражении курс останется стабильным, это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта", – сказал Решетников.

В своем прогнозе министерство отталкивается от того, что в 2021 году цены на нефть закрепятся на сравнительно комфортном уровне.