Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что рубль в данный момент недооценен, и к концу года валюта укрепится. Об этом сообщает "РГ".
Согласно прогнозу, к концу года курс доллара составит 71,2 рубля. В дальнейшем курс в реальном выражении останется стабильным, но в номинальном ослабнет до 72,4 рубля.
"В реальном эффективном выражении курс останется стабильным, это позволит поддержать конкурентоспособность российской экономики и создаст условия для роста несырьевого экспорта", – сказал Решетников.
В своем прогнозе министерство отталкивается от того, что в 2021 году цены на нефть закрепятся на сравнительно комфортном уровне.
Комментарии
Нуну
Ну да канешна
Сказочники!!!
это так Россия пережила с минимальными потерями пандемию, как гуторит Царь? опустили рубль за бесценок, нефть задорма на запад, зато у себя все подняли, с народа последние носки снять готовы. Воры. Но я верю в судьбу, и что каждому за свое воздастся. В том числе тем, кто эту страну разграбляет.
17.09.2020 09:53
krash
Но я верю в судьбу, и что каждому за свое воздастся.
Крашеный! Ну и воздастся, ну и что, нам от этого слаще что ли?
Сейчас за отравленного Навального санкций накинут, так рубль укрепится... До рублей 100 за один доллар