Японская компания Sony во время презентации 16 сентября официально объявила, что продажи консоли PlayStation 5 в России стартуют уже 19 ноября. Также стали известны и цены на новое поколение игрового гаджета.

Так, версия PS5 с приводом обойдется россиянам в 46 999 рублей, а упрощенная модель без дисковода (Digital Edition) будет стоить 37 999 рублей. В американской валюте первую консоль оценили в 499 долларов, а цифровую версию – в 399 долларов.

Помимо этого, японский бренд представил список игр, которые будут доступны на релизе PS5: Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction AllStars, Spider-Man: Miles Morales и Sackboy A Big Adventure. Интересно, что приставка будет поддерживать обратную совместимость с 99% игр с PS4, поэтому скучать от нехватки тайтлов в первые месяцы после начала продаж не придется.

Старт предзаказов PS5 у отдельных ретейлеров запланирован на 18 сентября, но касается это только западных стран. Информация о предзаказах на игровые устройства в России будет объявлена позже.