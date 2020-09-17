Четверг, 17 Сентябрь, 11:05

Мобильная версия
Реклама на сайте
Прайсы на предвыборную агитацию 2020г.

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 74,93
€ 88,86
20°


1079519 +0
Обь
179см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День города-2020День знаний-2020Коронавирус на Алтае
Новости

Стали известны цены на PlayStation 5 в России

, ИА "Амител"
Консоль будут продавать в двух версиях с 19 ноября
Фото: Sony

Фото: Sony

Японская компания Sony во время презентации 16 сентября официально объявила, что продажи консоли PlayStation 5 в России стартуют уже 19 ноября. Также стали известны и цены на новое поколение игрового гаджета.

Так, версия PS5 с приводом обойдется россиянам в 46 999 рублей, а упрощенная модель без дисковода (Digital Edition) будет стоить 37 999 рублей. В американской валюте первую консоль оценили в 499 долларов, а цифровую версию – в 399 долларов.

Помимо этого, японский бренд представил список игр, которые будут доступны на релизе PS5: Astro's Playroom, Demon's Souls, Destruction AllStars, Spider-Man: Miles Morales и Sackboy A Big Adventure. Интересно, что приставка будет поддерживать обратную совместимость с 99% игр с PS4, поэтому скучать от нехватки тайтлов в первые месяцы после начала продаж не придется.

Старт предзаказов PS5 у отдельных ретейлеров запланирован на 18 сентября, но касается это только западных стран. Информация о предзаказах на игровые устройства в России будет объявлена позже.

Материалы по теме
Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< сентябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30            
Loading...
11:03
"Город. Слушай!". История №13. Сереброплавильный завод 0
10:51
В России сократят расходы на зарплаты чиновников и вооружение 1
10:39
В Барнауле продезинфицировали дороги, площади и общественные места ко Дню города 2
10:27
Снятого с выборов скандального чиновника могут пригласить в мэрию Бийска 0
10:13
Стали известны цены на PlayStation 5 в России 0
10:01
Большим разработкам – большое будущее. Предприятия Алтая получат грантовую поддержку 1
09:40
На сверхзвуке: как в Барнаул прилетели "Стрижи" и что они покажут на День города 15
09:36
На месте гигантского провала в центре Барнаула завершаются ремонтные работы 0
09:25
В России с 2021 года вырастут пенсии. У кого именно и на сколько? 4
09:14
Это вам не Эмираты. Барнаульские эксперты встали на защиту городского "Ковша" 6
09:02
В Алтайском крае хотят запретить продажу зажигалок и энергетиков детям 4
08:51
Алена Водонаева призвала женщин не тратить время на мужчин без собственного жилья 18
08:40
Республика Алтай поставила суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом 4
08:27
Специальное оборудование для реабилитации юных пациентов поступило в Рубцовск 0
08:14
Минэкономразвития считает, что рубль укрепится к концу года 6
08:01
Как бесплатно избавиться от варикоза и риска тромбоза с помощью лазера 0
07:50
Звезда "Универа" поделилась откровенным снимком в бикини 5
07:33
Россия изменила правила въезда в страну 0
07:18
Доктор Мясников оценил опасность переболевших коронавирусом для окружающих 17
07:03
ПФР в Алтайском крае ищет детей, которые не получили "путинские" 10 тыс. рублей 1
06:47
Канье Уэст назвал себя Моисеем и опубликовал пост с Путиным 0
06:32
Фотографы устроили флешмоб в Сети, показав закулисье глянцевых снимков 1
06:15
Алтайский край на 100% готов к отопительному сезону 11
06:01
Порывистый ветер и похолодание. О погоде в Алтайском крае 17 сентября 0
23:54
Такой день. Прилет "Стрижей" и огромная яма в центре Барнаула 0
23:11
Депутата АКЗС хотят оставить без работы, но он считает это незаконным 3
22:49
Андерс Брейвик, который убил 77 человек, попросил условно-досрочного освобождения 6
22:06
Бюджет Алтайского края получил больше 28 млрд налогов и страховых взносов 1
21:55
Обновленную Доску почета открыли в Барнауле 0
21:12
Еще один торговый центр может появиться в Барнауле 4
20:42
30 домов останутся без горячей воды из-за провала в центре Барнаула 0
20:13
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 171 0
19:55
Эксперт предсказала возможный рост смертности от туберкулеза в России 1
19:03
Огромная пробка образовалась на выезде из центра Барнаула 3
18:51
"Стрижи" прилетели в Барнаул 8
18:07
Лжебанкир похитил у жительницы Барнаула 120 тысяч рублей 0
17:54
Российские туристки в Турции избили тапкой медсестру 8
17:41
Максима Тесака Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО 11
17:30
Барнаульцы снесли скейт-парк, потому что им мешал грохот во время трюков 11
17:17
"Хорошо жить в сверхдержаве..." Жителей Брянска напугал провал дороги в центре Барнаула 6
17:05
Восемь вагонов сошли с рельсов под Липецком 3
16:55
Жители Новороманово пожаловались на колонны грузовиков, которые ездят через село 6
16:44
В России предложили ограничить продажу спиртного на Новый год 14
16:28
Одну школу и 51 класс закрыли в Алтайском крае 16
16:11
В СГК назвали причину провала дороги в центре Барнаула 12
16:06
Алтайский бизнесмен стал победителем конкурса "Лидеры России 2020" 2
15:55
Тихановская пообещала Лукашенко "гарантии безопасности", если он уйдет мирно 24
15:46
Пешеходный переход на улице Балтийской у школы № 136 стал безопаснее 5
15:31
Россияне назвали самые раздражающие привычки коллег 1
15:15
Рисунок на перспективу. Комикс студента из Барнаула войдет в книгу о мире будущего 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.