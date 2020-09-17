Женщина написала слово из трех букв на памятнике Ленину в центре Барнаула

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула напротив краевой администрации неизвестная женщина надругалась над памятником Ленину. Она забрызгала постамент белой краской и оставила надпись "Прости нас господи аминь". На самом памятнике появилось нецензурное слово из трех букв.

Сейчас на площади Советов работает полиция. Послание уже удалось стереть.

Отметим, что памятник Ленину на площади Советов установили в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Его авторами стали скульптор И. Д. Бродский и архитектор В. В. Казаринов. Высота бронзовой фигуры — 5,8 метра, а вместе с постаментом высота памятника составляет 10 метров.