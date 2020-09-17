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Новости

Женщина написала слово из трех букв на памятнике Ленину в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Вождя мирового пролетариата обрызгали белой краской

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В центре Барнаула напротив краевой администрации неизвестная женщина надругалась над памятником Ленину. Она забрызгала постамент белой краской и оставила надпись "Прости нас господи аминь". На самом памятнике появилось нецензурное слово из трех букв.

Сейчас на площади Советов работает полиция. Послание уже удалось стереть.

Отметим, что памятник Ленину на площади Советов установили в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Его авторами стали скульптор И. Д. Бродский и архитектор В. В. Казаринов. Высота бронзовой фигуры — 5,8 метра, а вместе с постаментом высота памятника составляет 10 метров.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

17.09.2020 13:15
- гость -

Посадить её за оскорбление чувств верующих! Осквернила святилище.

17.09.2020 13:21
- гость -

Женщина написала слово из трех букв на памятнике Ленину в центре Барнаула

ЖИВ?

17.09.2020 13:22
- гость -

полиция с тряпкой! вот это номер!

17.09.2020 13:41
- гость -

почему с тряпкой? с пакетиком для вещественных доказательств!
Марию Швецову что ли не смотришь???

17.09.2020 13:41
- гость -

Читая подобные материалы, задумываешься - а такой ли уж карательной была психиатрия в СССР?

17.09.2020 13:41
- гость -

историю своей страны ни какой краской не замажешь...

17.09.2020 13:42
krash

Ленин ЖИЛ Ленин ЖИФ Ленин будет ЖИФТЬ! ) ) ) )

17.09.2020 13:42
- гость -

Заставить отмывать, а после в психушку ее

17.09.2020 13:43
krash

глядя на памятник вождю.....задумываешься и крестишься...недайбог все улицы ленина переименуют в путина и п амятники заменят на царские..... жутко становится.

17.09.2020 13:46
АБОРИГЕН

Как можно надругаться над памятником? Да тётка явно из конкурирующей конторы.
Памятник Ленину нужно убрать. Если он нужен местной партийной ячейки, пусть забирают на свой баланс.

17.09.2020 13:47
- гость -

Аборигею: не ты ставил, не тебе и убирать!

17.09.2020 13:50
- гость -

Да какая она после этого женщина?
Мамуля прям не хороша. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают... Она же за столом может кого-нибудь и вилкой ткнуть!(с).

17.09.2020 13:58
- гость -

У нас был губер, который не то что написал а убрал Ленина с площади Октября и поставил там убогое чучело... Так его не только не порицали, а восхваляли!!!

17.09.2020 14:00
- гость -

Эта курица даже не понимает , что многими социальными благами она обязана именно ему , историю в школе она прошла мимо .

17.09.2020 14:03
- гость -

был губер, который не то что написал а убрал Ленина с площади Октября и поставил там убогое чучело... Так его не только не порицали, а восхваляли!!!

И ничего - получил повышение - уехал с Алтая!

17.09.2020 14:09
Павсекакий

Я понимаю фины, наверное, обязаны Ильичу многими социальными благами, потому что он их отпустил из тюрьмы народов. Другие народы Европы тоже - потому что не у них была революция, гражданская война, красный террор, коллективизация и т.д. А тетка вообще ПГМ-нутая, все её чуйвства защищены законом РФ.

17.09.2020 14:27
- гость -

14:09
Павсекакий
Фины чудом отскочили, а то бы сейчас тоже копошились в стабильности перекрашенных членов от КПСС.

17.09.2020 15:05
- гость -

очередная недолеченная дочь офицера?

17.09.2020 15:16
- гость -

17.09.2020 14:09
Павсекакий
Другие народы Европы тоже - потому что не у них была революция

Ну френчи вроде не прочь устроить у себя революцию. Только до Бастилии никак не доберутся.

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