Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В центре Барнаула напротив краевой администрации неизвестная женщина надругалась над памятником Ленину. Она забрызгала постамент белой краской и оставила надпись "Прости нас господи аминь". На самом памятнике появилось нецензурное слово из трех букв.
Сейчас на площади Советов работает полиция. Послание уже удалось стереть.
Отметим, что памятник Ленину на площади Советов установили в 1967 году в честь 50-летия Октябрьской революции. Его авторами стали скульптор И. Д. Бродский и архитектор В. В. Казаринов. Высота бронзовой фигуры — 5,8 метра, а вместе с постаментом высота памятника составляет 10 метров.
Комментарии
Посадить её за оскорбление чувств верующих! Осквернила святилище.
Женщина написала слово из трех букв на памятнике Ленину в центре Барнаула
ЖИВ?
полиция с тряпкой! вот это номер!
почему с тряпкой? с пакетиком для вещественных доказательств!
Марию Швецову что ли не смотришь???
Читая подобные материалы, задумываешься - а такой ли уж карательной была психиатрия в СССР?
историю своей страны ни какой краской не замажешь...
Ленин ЖИЛ Ленин ЖИФ Ленин будет ЖИФТЬ! ) ) ) )
Заставить отмывать, а после в психушку ее
глядя на памятник вождю.....задумываешься и крестишься...недайбог все улицы ленина переименуют в путина и п амятники заменят на царские..... жутко становится.
Как можно надругаться над памятником? Да тётка явно из конкурирующей конторы.
Памятник Ленину нужно убрать. Если он нужен местной партийной ячейки, пусть забирают на свой баланс.
Аборигею: не ты ставил, не тебе и убирать!
Да какая она после этого женщина?
Мамуля прям не хороша. Не понимаю, чего её среди здоровых держат, не предупреждают... Она же за столом может кого-нибудь и вилкой ткнуть!(с).
У нас был губер, который не то что написал а убрал Ленина с площади Октября и поставил там убогое чучело... Так его не только не порицали, а восхваляли!!!
Эта курица даже не понимает , что многими социальными благами она обязана именно ему , историю в школе она прошла мимо .
был губер, который не то что написал а убрал Ленина с площади Октября и поставил там убогое чучело... Так его не только не порицали, а восхваляли!!!
И ничего - получил повышение - уехал с Алтая!
Я понимаю фины, наверное, обязаны Ильичу многими социальными благами, потому что он их отпустил из тюрьмы народов. Другие народы Европы тоже - потому что не у них была революция, гражданская война, красный террор, коллективизация и т.д. А тетка вообще ПГМ-нутая, все её чуйвства защищены законом РФ.
14:09
Павсекакий
Фины чудом отскочили, а то бы сейчас тоже копошились в стабильности перекрашенных членов от КПСС.
очередная недолеченная дочь офицера?
17.09.2020 14:09
Павсекакий
Другие народы Европы тоже - потому что не у них была революция
Ну френчи вроде не прочь устроить у себя революцию. Только до Бастилии никак не доберутся.