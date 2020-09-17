Следователи рассказали, в чем подозревают Ирину Долгову

Экс-зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову подозревают в превышении должностных полномочий, уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР. Против нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

"По предварительным данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение, – уточнили в Следственном комитете. – Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края".

По месту жительства бывшей чиновницы проводят обыски. Аналогичные мероприятия проходят по предыдущим местам работы подозреваемой.

В августе amic.ru писал, что глава Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда регионального правительства Ирины Долговой.

Томенко освободил ее от занимаемой должности и выразил сожаление, что Долгова покидает свой пост. Он поблагодарил ее за совместную работу.

В правительстве уточнили, что заявление о сложении полномочий Ирина Долгова мотивировала обстоятельствами личного характера.