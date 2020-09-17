Следователи рассказали, в чем подозревают Ирину Долгову

Экс-зампреда правительства Алтайского края Ирину Долгову подозревают в превышении должностных полномочий, уточнили в пресс-службе регионального СУ СКР. Против нее возбудили уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.
"По предварительным данным следствия, осенью 2018 года Долгова, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение, – уточнили в Следственном комитете. – Данные действия повлекли причинение имущественного ущерба бюджету Алтайского края".
По месту жительства бывшей чиновницы проводят обыски. Аналогичные мероприятия проходят по предыдущим местам работы подозреваемой.
В августе amic.ru писал, что глава Алтайского края Виктор Томенко принял отставку зампреда регионального правительства Ирины Долговой.
Томенко освободил ее от занимаемой должности и выразил сожаление, что Долгова покидает свой пост. Он поблагодарил ее за совместную работу.
В правительстве уточнили, что заявление о сложении полномочий Ирина Долгова мотивировала обстоятельствами личного характера.
Комментарии
К чему этот фарс? Ведь ясно же, что реального срока не будет. Пожурят и всё.
Томенко поблагодарил за совместную работу.
Цинично. Необходимо ещё премию выписать и услуги адвоката оплатить из бюджета края.
Надеюсь,что теперь ее родственник вернется обратно в Рубцовск..Пока совсем стены не развалил..
Не то...
Проверьте госпиталь для ветеранов войн, госзакупки выигрывает близкий друг главврача.
По месту жительства бывшей чиновницы проводят обыски.
Ищут следы дорогостоящих медпрепаратов для родственника?
Ну что опять на губернатора накинулись? Откуда он мог знать, приехав из Красноярска кто есть кто в нашем королевстве и кого слушать??? Вот со временем и разбирается в сути человеческой
По заслугам, за полный развал и коррупцию.
17.09.2020 14:59
гость
Вы хотите сказать,что Томенко не знал,почему увольняет Долгову? Без предварительной информации этого не делают.Зачем тогда "благодарил и сожалел"?
17.09.2020 15:04
гость
По заслугам, за полный развал и коррупцию.
Томенко освободил ее от занимаемой должности и выразил сожаление, что Долгова покидает свой пост. Он поблагодарил ее за совместную работу.
Он поблагодарил ее за совместную работу т.е за развал и коррупцию.
Томенко выразил сожаление, что Долгова покидает свой пост.
И ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА РАБОТУ....Этим всё сказано!
Лекарства родственнику то помогли по итогу? или все за зря
там в любого ткни, всплывут дела, одни "уходят", другие приходят, всё по кругу