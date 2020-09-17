В России за сутки выявили 5762 новых случая коронавируса

За прошедшие сутки в России зафиксировали 5 762 новых случая коронавируса, информирует федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Больше всего заболевших выявили в Москве (+730 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+211) и Московской области (+177). Алтайский край (+64) на 17 сентября по суточному приросту зараженных занимает 31-е место.

В общей сложности в стране зарегистрирован 1 085 281 случай COVID-19. При этом выздоровели 895 868 человек, из них 5 754 – за минувшие сутки.

Кроме того, количество летальных случаев за последние 24 часа увеличилось на 144 – до 19 061.

По информации Роспотребнадзора, на сегодня в России проведено свыше 41,7 млн тестов на коронавирус. За последние сутки сделали 324 тысячи тестов.