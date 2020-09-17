В Барнауле построят дорогу по Северному Власихинскому проезду до Энергетиков

В 2020 году в Барнауле приступят к строительству дороги по Северному Власихинскому проезду – от улицы Попова до проспекта Энергетиков.
Как информирует пресс-служба мэрии, работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", а начальная стоимость строительства составит 249,5 миллиона рублей.
На объекте планируют построить ливневую канализацию, дорожную одежду на дороге, посадочных площадках, примыканиях и парковках, установить тротуары и бортовые камни, оборудовать освещение, а также посадить газон и деревья.
"В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации. Ориентировочная дата заключения муниципального контракта – 2 октября 2020 года", – говорится в сообщении.
Комментарии
это маленький апендикс за 250 лимонов?
дата заключения муниципального контракта – 2 октября 2020 года", – говорится в сообщении.
Зимой строить будут?
участок протяженностью 1,5 км стоит сделать четверть миллиарда? не хило...
мне это говорит об одном, эти деятели поверили в свою безнаказанность, потому и цифры такие. сколько не рви бюджет, а люди молчат, значит всех все устраивает
17.09.2020 17:34
Не правда 1,6 км по 2ГИС