В Барнауле построят дорогу по Северному Власихинскому проезду до Энергетиков

В 2020 году в Барнауле приступят к строительству дороги по Северному Власихинскому проезду – от улицы Попова до проспекта Энергетиков.

Как информирует пресс-служба мэрии, работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги", а начальная стоимость строительства составит 249,5 миллиона рублей.

На объекте планируют построить ливневую канализацию, дорожную одежду на дороге, посадочных площадках, примыканиях и парковках, установить тротуары и бортовые камни, оборудовать освещение, а также посадить газон и деревья.

"В настоящее время проводятся конкурсные процедуры на определение подрядной организации. Ориентировочная дата заключения муниципального контракта – 2 октября 2020 года", – говорится в сообщении.