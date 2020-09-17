Ребенок на спор выпрыгнул из окна второго этажа школы в Барнауле

Ученик барнаульской гимназии № 27 выпрыгнул из окна второго этажа здания образовательного учреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
"Ребенок жив, ему оказана медицинская помощь, – уточнили в ведомстве. – С переломами он на машине скорой помощи отправлен в больницу".
По факту получения травм школьником правоохранители проводят проверку. В частности, они дадут оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики, учителей и администрации школы.
"Аргументы и Факты" выяснили, что пострадал ученик седьмого класса. У него диагностировали перелом лучевой кости руки, перелом пятки и ушибы головы. По информации издания, прыжку предшествовал спор с одноклассниками, которые "взяли его на слабо".
Комментарии
По аналогии с зажигалками, теперь надо запретить окна.
"По факту получения травм школьником правоохранители проводят проверку. В частности, они дадут оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики, учителей и администрации школы." - что это за дурдом ! Учителям , что теперь этих полу...ду..рков на поводке и в наморднике ( вдруг кого покусают) выгуливать ? Раньше таких учеников наказывали , теперь учителей . Что за маразм ?
Ребёнка на учёт в ментовку
Василия Петровича и завуча на переплавку...
Учителей расстрелять или пожизненно, как так не углядели.
В десантники, без вариантов!
Парнишка себе жизнь испортил
Щас полицаи из детского отдела его махом на учёт оформят, себе палку срубят очередную
Да и руководству гимназии имени Смирнова В.Е. устроил "праздник жизни"
Володя Смирнов в своё время отделался бы батиным ремнём за такие поступки
Гость 18.08 Бред несете однако.Какая переплавка?Наверно учились в этой школе и остались детские обиды.Причем тут Пирож и Завучи?