Ребенок на спор выпрыгнул из окна второго этажа школы в Барнауле

Ученик барнаульской гимназии № 27 выпрыгнул из окна второго этажа здания образовательного учреждения, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

"Ребенок жив, ему оказана медицинская помощь, – уточнили в ведомстве. – С переломами он на машине скорой помощи отправлен в больницу".

По факту получения травм школьником правоохранители проводят проверку. В частности, они дадут оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики, учителей и администрации школы.

"Аргументы и Факты" выяснили, что пострадал ученик седьмого класса. У него диагностировали перелом лучевой кости руки, перелом пятки и ушибы головы. По информации издания, прыжку предшествовал спор с одноклассниками, которые "взяли его на слабо".