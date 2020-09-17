Европарламент поддержал санкции против России из-за Навального

Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщает РБК.

Журналист Рикард Йозвяк написал в Twitter, что за проголосовали 532 депутата, против — 84. В ходе обсуждения многие из них поддержали позицию, что "Новичком" отравить политика могли только власти страны, так как у частных лиц нет доступа к такому веществу.

На основании этого они выступили за введение персональных санкций против фигурантов расследований основанного Навальным Фондом борьбы с коррупцией, которые могут быть причастны к преступлению.

В числе мер прекращение строительства газапровода "Северный поток-2" и заморозке активов отдельных физических лиц в Европе.

Члены Европарламента также призвали к проведению международного расследования с привлечением представителей Организации по запрещению химического оружия, ООН и ЕС.

Стоит отметить, что резолюция Европарламента носит рекомендательный характер. Страны ЕС могут не придерживаться ее.