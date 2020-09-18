Владимир Путин стал лауреатом Шнобелевской премии

Владимир Путин, а также лидеры США, Великобритании, Белоруссии и еще пяти государств удостоились Шнобелевской премии, которую присуждают за нестандартные и абсурдные научные достижения. В 2020 году в качестве награды лауреатам предложили склеенный из бумаги куб и 10 трлн зимбабвийских долларов.
"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", – объявил учредитель премии Марк Абрахамс.
Он отметил, что победители, к сожалению, не могут присутствовать на награждении, а также отдельно поздравил Лукашенко, который в 2013 году уже получал Шнобелевку за "запрет публичных аплодисментов", пишет ТАСС.
Комментарии
А при чем здесь политики?! Эта премия с 1991 года вручалась за СМЕШНЫЕ И АБСУРДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ! До 2020 никто из политиков не "награждался" Имеет такие же разделы, что и Нобелевская. ! Хотя и Нобелевская стала больше похожа на Шнобелевскую!
Достойная премия!!!
Наш гарант достоин этого.Например в теме навального.Во-первых,наплевав на достойную работу и решения судьи Блинова,который за воровство и жульничества приговорил навального к пяти годам лишения свободы.И во-вторых,наплевав на медиков,лечивших навального,отправив того уже на вторые за границу немецким врачам.Хотя совсем недавно хвалил отечественную медицину.Правильно что ему нащёлкали по шнобелю.Заслужил.
а что не понятно что сейчас любое явление и процесс политизированы по самые не балуй...
Везде заказуха. Демократам США нобелевки мира дают (после войны на ближнем Востоке), а остальных в гуано макают.
Мы в это верили!
демократов давно пора таво...