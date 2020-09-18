Владимир Путин стал лауреатом Шнобелевской премии

Владимир Путин, а также лидеры США, Великобритании, Белоруссии и еще пяти государств удостоились Шнобелевской премии, которую присуждают за нестандартные и абсурдные научные достижения. В 2020 году в качестве награды лауреатам предложили склеенный из бумаги куб и 10 трлн зимбабвийских долларов.

"Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России и Туркмении за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи", – объявил учредитель премии Марк Абрахамс.

Он отметил, что победители, к сожалению, не могут присутствовать на награждении, а также отдельно поздравил Лукашенко, который в 2013 году уже получал Шнобелевку за "запрет публичных аплодисментов", пишет ТАСС.