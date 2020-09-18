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Врач рассказал, в каких случаях не нужно бояться температуры 37 градусов

, ИА "Амител"
Во многом такая температура является нормой, заверил специалист
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Доктор медицинских наук, соведущий программы "Жить Здорово" Андрей Продеус призывает не бояться температуры 37 градусов, поскольку во многом это может быть совершенно безопасно для здоровья.

По его словам, похолодание на улице способно опосредованно привести к росту температуры тела человека. Помимо этого, во время сезона гриппа и ОРВИ повышение температуры тела также является нормой, поскольку здоровый организм таким образом борется с инфекцией.

"Не стоит паниковать, если градусник показывает 37 градусов. Эта температура не опасна для человека, но важно ориентироваться на самочувствие. Если есть признаки недомогания, то следует обратиться к врачу. Причем болезнь может протекать при нормальной температуре", – заявил врач в эфире радио Sputnik.

Продеус подчеркнул, что температура тела до 37,2 градуса считается нормальной и не должна вызывать опасений. При этом максимальный пик температуры у человека наблюдается в районе восьми часов вечера, а минимальный – примерно в три часа ночи.

При этом если температура в районе 37 градусов держится постоянно, то стоит сходить к врачу на консультацию, предупредил специалист.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

18.09.2020 13:47
- гость -

И как это мерящим температуру на входе объяснить?

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