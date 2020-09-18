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"Газпром" готов проинвестировать строительство трассы в обход Барнаула

, ИА "Амител"
В правительстве обсудили перспективы сотрудничества с компанией
Фото: altairegion22.ru

Фото: altairegion22.ru

17 сентября в правительстве состоялась встреча Виктора Томенко с представителями "Газпромбанка". Власти Алтайского края обсудили перспективы сотрудничества с банком по нескольким направлениям. 

Представители "Газпромбанка" выразили готовность участвовать в финансировании строительства обхода Барнаула с мостом через Обь. 

"Виктор Томенко поручил руководителям профильных министерств Алтайского края детально изучить предложения представителей "Газпромбанка" и разработать конкретные схемы сотрудничества в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности, улучшения качества выполнения госконтрактов и проведения закупочных процедур", – сообщает пресс-служба регионального правительства. 

Помимо этого в ходе встречи был рассмотрен опыт участия банка в строительстве школ, детских садов и других объектов. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

18.09.2020 12:14
acdc

Да ну- на.Как это? Я бы повесил это на плечи горожан! Пусть бы отдавали десят лет каждый по 30# зарплаты!

18.09.2020 12:20
Alex1976

Платник сделают и отобьют быстро.

18.09.2020 12:29
- гость -

Если удобно и по платнику поедем. Дорога эта нужна.

18.09.2020 12:52
- гость -

Да, не верим мы в доброту богатых, не верим... Хотя они сами к этому долго и упорно вели.

18.09.2020 12:54
Шлямбур

Конечно эта дорога очень нужна, а то в Рассказиху приходится ездить в объезд.

18.09.2020 13:20
Счетовод

Хорошее вложение при отказе покупателей от газа. А эта дорога и по проекту платная, так что отобьют...

18.09.2020 13:31
- гость -

Дорога будет.

18.09.2020 13:34
Eugene

А кому туда ездить? Я понимаю северный обход с выходом к Сибирскому, а через Бельмесево некому ехать в Бийск, нет значимого трафика в Бийск из степной зоны.

18.09.2020 13:59
Шлямбур

Вот как раз из степной зоны, и будем ездить в Рассказиху за грибами.

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