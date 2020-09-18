"Газпром" готов проинвестировать строительство трассы в обход Барнаула

17 сентября в правительстве состоялась встреча Виктора Томенко с представителями "Газпромбанка". Власти Алтайского края обсудили перспективы сотрудничества с банком по нескольким направлениям.
Представители "Газпромбанка" выразили готовность участвовать в финансировании строительства обхода Барнаула с мостом через Обь.
"Виктор Томенко поручил руководителям профильных министерств Алтайского края детально изучить предложения представителей "Газпромбанка" и разработать конкретные схемы сотрудничества в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности, улучшения качества выполнения госконтрактов и проведения закупочных процедур", – сообщает пресс-служба регионального правительства.
Помимо этого в ходе встречи был рассмотрен опыт участия банка в строительстве школ, детских садов и других объектов.
Комментарии
Да ну- на.Как это? Я бы повесил это на плечи горожан! Пусть бы отдавали десят лет каждый по 30# зарплаты!
Платник сделают и отобьют быстро.
Если удобно и по платнику поедем. Дорога эта нужна.
Да, не верим мы в доброту богатых, не верим... Хотя они сами к этому долго и упорно вели.
Конечно эта дорога очень нужна, а то в Рассказиху приходится ездить в объезд.
Хорошее вложение при отказе покупателей от газа. А эта дорога и по проекту платная, так что отобьют...
Дорога будет.
А кому туда ездить? Я понимаю северный обход с выходом к Сибирскому, а через Бельмесево некому ехать в Бийск, нет значимого трафика в Бийск из степной зоны.
Вот как раз из степной зоны, и будем ездить в Рассказиху за грибами.