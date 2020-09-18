"Газпром" готов проинвестировать строительство трассы в обход Барнаула

17 сентября в правительстве состоялась встреча Виктора Томенко с представителями "Газпромбанка". Власти Алтайского края обсудили перспективы сотрудничества с банком по нескольким направлениям.

Представители "Газпромбанка" выразили готовность участвовать в финансировании строительства обхода Барнаула с мостом через Обь.

"Виктор Томенко поручил руководителям профильных министерств Алтайского края детально изучить предложения представителей "Газпромбанка" и разработать конкретные схемы сотрудничества в целях повышения эффективности инвестиционной деятельности, улучшения качества выполнения госконтрактов и проведения закупочных процедур", – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Помимо этого в ходе встречи был рассмотрен опыт участия банка в строительстве школ, детских садов и других объектов.