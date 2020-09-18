В Барнауле проведут санкционированный митинг против дистанта

Фото: vk.com/arcibashev

Власти Барнаула согласовали митинг против проведения в школах эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды и дистанционного обучения, который планируется провести 27 сентября в сквере имени Германа Титова. Об этом сообщил первый секретарь Алтайского крайкома ЛКСМ РФ Антон Арцибашев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Проводимый в Алтайском крае эксперимент в образовании грозит нам в будущем коммерциализацией и оптимизацией школ и всей сферы образования. Внедряемая цифровая образовательная среда открывает просто безграничные возможности для этого", – написал он.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 14:00. В документе, подтверждающем согласованность акции, также сказано, что предельно допустимое число участников может составлять до 500 человек.