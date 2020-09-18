Роспотребнадзор не выявил коронавирус в замороженных продуктах

Роспотребнадзор за месяц изучения образцов замороженных фруктов, овощей и мясных продуктов не выявил в них РНК коронавируса. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отмечается, исследования проходили с 5 августа по 10 сентября текущего года. В общей сложности специалисты провели тесты на 1677 образцах замороженной пищевой продукции. Основную массу составили овощи (40%), мясо и мясосодержащая продукция (26%) и фрукты (22%).

"Все образцы продукции дали отрицательные результаты тестирования на наличие РНК SARS CoV2", – сказано в сообщении.

Ранее Минздрав разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир". Их допустили к продажам в аптеках, где их будут отпускать по рецептам под торговыми названиями "Арепливир" и "Коронавир".