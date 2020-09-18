Жители Алтайского края смогут получить компенсацию затрат на газификацию

В Минсоцзащиты Алтайского края рассказали о том, кто может получить единовременную материальную помощь, которая компенсирует затраты на газификацию жилья. Поддержка предусмотрена для малоимущих одиноко проживающих граждан, семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и детей войны.

"Материальная помощь предоставляется гражданам, не менее двух лет являющихся собственниками домов, в которые газ проведен в период с 2008 по 2020 год. Кроме того, они должны там фактически жить и быть зарегистрированными", – уточнили в ведомстве.

Размер выплаты равен расходам на проведение природного газа, но не более 20 тысяч рублей, сообщает официальный сайт Алтайского края.