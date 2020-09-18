Танки берега Оби не боятся. Как в Барнауле прошли военные показательные выступления

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Накануне Дня города бронетанковая техника и противопожарные подразделения МЧС устроили настоящее шоу на правом берегу Оби в Барнауле. Т-62, Т-74, Т-80 и БМП из воинской части № 63753 продемонстрировали свои маневренные качества с применением вооружения, а спасатели МЧС зрелищно потушили загоревшуюся боевую машину пехоты. Громко, красиво и даже немного страшно. Барнаульцы, пришедшие на праздник, были в восторге от эффектного выступления военных и пожарных.

Дополнил выступления одинокий "Стриж", который устроил тренировку перед завтрашним выступлением. Жители города даже растерялись, не зная, что снимать на камеру и куда смотреть: здесь – танки, вверху – самолет. Кстати, желающих увидеть военные показательные выступления было достаточно, многие привели детей. Как это было, смотрите в нашем репортаже.