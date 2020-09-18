Отопительный сезон в Барнауле начнется 22 сентября

Глава Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, согласно которому подача тепла в Барнауле начнется 22 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Особое внимание при запуске отопления будет уделено социальным объектам — детским садам, школам и медицинским учреждениям. Также в случае повышения температуры наружного воздуха по заявлению собственников подачу тепловой энергии в многоквартирный жилой дом можно будет приостановить.

В данный момент отопление уже запущено в ряде социальных, образовательных и медицинских учреждений города.

Если сезон стартовал, а отопления в доме нет, обращаться необходимо в управляющую компанию или ТСЖ, а также в дежурные службы города.