Барнаулец обиделся на своего друга и решил его ограбить

В полицию обратился 27-летний житель Барнаула, который сообщил, что у него украли два сотовых телефона и кошелек. Общая сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Правоохранители допросили потерпевшего и выяснили, что к произошедшему имеет отношение его 24-летний знакомый. В день, когда произошла кража, молодые люди устроили застолье со спиртным, в ходе которого между ними произошел конфликт. Подозреваемый взял два телефона, кошелек и скрылся.

Сотрудникам полиции удалось найти и задержать вора. Он признался, что украденное имущество продал неизвестным.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ, рассказали в МВД.