Бюст Германа Титова установят в Полковниково

20 сентября на территории мемориального музея Германа Титова в селе Полковниково состоится открытие бюста космонавта. Церемония начнется в 12 часов, пишет официальный сайт Алтайского края.

В открытии примут участие заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин, председатель комитета АКЗС по социальной политике Татьяна Ильюченко, командир военной части 85906 Космических войск полковник Николай Олексейчук, жители и гости села Полковниково.

Бюст высотой более метра изготовили в рамках проекта "Аллея российской славы". Изображение выполнил советский и российский скульптор, автор более 40 монументов, народный художник РФ Салават Щербаков.