Сестра Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Сестра ведущего "Русского лото" Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти. По ее словам, ему действительно стало плохо, но он жив и находится в больнице.

"Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", – сказала она АГН "Москва".

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Борисов умер на 72-м году жизни. По одной из версий, у ведущего нашли коронавирус.

Михаил Борисов – бессменный ведущий "Русского Лото" с 1994 года. В 2000 году он получил звание заслуженного деятеля искусств России.