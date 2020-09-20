Сестра Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти

Сестра ведущего "Русского лото" Михаила Борисова опровергла информацию о его смерти. По ее словам, ему действительно стало плохо, но он жив и находится в больнице.
"Откуда эта информация? Ему просто стало плохо на телевидении. Его просто госпитализировали. Диагноз еще не установлен. Он находится в больнице. Информация у вас ложная", – сказала она АГН "Москва".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Борисов умер на 72-м году жизни. По одной из версий, у ведущего нашли коронавирус.
Михаил Борисов – бессменный ведущий "Русского Лото" с 1994 года. В 2000 году он получил звание заслуженного деятеля искусств России.
Комментарии
Желтизна прёт со страшной силой на амике.
Он, якобы, просто лежит в больнице...мёртвый.
Бадум-тсс
Умер- не умер.. Ромашка кончилась гадать.
12:33
- гость -
Да они там монету кидают.
Не сменный ведущий лохотрона стал заслуженным деятелем искусств России. Это сколько надо было "занести"?
12:53
- гость -
Дык там же вроде армяне заведуют Рузке лото. Тем всё нипочём.