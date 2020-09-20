"Пирамидка" из автомобилей образовалась после аварии в Барнауле

Очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказали об аварии на шоссе Ленточный бор. Две иномарки столкнулись неподалеку от "Ноева ковчега".

В результате ДТП одна машина оказалась на другой. По словам очевидцев, водитель автомобиля Nissan резко выехал на дорогу, что и привело к аварии. По другой версии – в Барнауле начались съемки десятого "Форсажа".

Из-за инцидента перекрыты оказались сразу несколько полос в сторону улицы Власихинской, а также затруднено движение по одной из полос в обратном направлении.

По предварительным данным, в результате столкновения никто не пострадал. Подробности и обстоятельства происшествия выясняются.