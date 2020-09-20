Медленный прирост. Еще 73 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 73 новых заболевших коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

По муниципалитетам новые случаи распределились так: Барнаул – 36, Бийск – 14, Рубцовск – 4, Новоалтайск и Хабарский район – по 3 заболевших, Баевский район – 2, Заринск, Новичихинский, Первомайский, Петропавловский, Шелаболихинский, Змеиногорский, Благовещенский, Залесовский, Косихинский, Локтевский, Мамонтовский районы – по одному заболевшему. Всего в крае инфицированных – 12 987, количество выписанных по выздоровлению – 11 635 человек.

Также за прошедшие сутки умерло шесть пациентов с коронавирусом (три от коронавирусной инфекции).