Барнаульцам не понравилась работа общественного транспорта в День города

Постоянные проблемы с общественным транспортом в Барнауле в День города достигли своего пика. Огромные пробки и неорганизованность привели к тому, что люди не могли добраться домой по несколько часов.

"Самый худший день города! Люди уехать вообще не могли. Все скопления на Речном... Дорога была перекрыта даже после 7 вечера, на автобусе нет возможности уехать", – написала жительница города в комментариях под постом в Instagram Виктора Томенко. Как отмечает телеграм-канал "Барнаульский нытик", этот комментарий был удален.

В социальных сетях пользователи рассказали о том, что проблемы возникали даже с междугородними автобусами.