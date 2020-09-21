Полчаса в очереди. Барнаульцы атаковали дендрарий на прошедших выходных

Не успев отойти от празднования Дня города, барнаульцы на следующий день ринулись в дендрарий. Погода шептала, и в воскресенье здесь образовались гигантские очереди на входе и пробки на дорогах. Однако это не помешало жителям краевой столицы насладиться красотами золотой осени и поделиться в соцсетях превосходными снимками.
Дендрарий. Тот случай, когда краски осени настолько яркие и сочные, что невозможно глаз отвести! Короче... Я решила, что после дня города все устали, поедем мы в дендрарий прогуляться в тишине... и так подумали полгорода не меньше. Скажу я вам мы ещё во время успели! Всего полчаса в очередь за билетами стояли. Но оно того стоило! Такой денёк сентябрь подарил! Сказка! #дендрарий #дендрарийБарнаул #барнаульскийдендрарий
Комментарии
Побросали машины на Змеиногорском тракте, заняв полностью одну полосу, тем самым организовали пробку от Кордона.
А сегодня погодка еще лучше!