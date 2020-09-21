Полчаса в очереди. Барнаульцы атаковали дендрарий на прошедших выходных

Не успев отойти от празднования Дня города, барнаульцы на следующий день ринулись в дендрарий. Погода шептала, и в воскресенье здесь образовались гигантские очереди на входе и пробки на дорогах. Однако это не помешало жителям краевой столицы насладиться красотами золотой осени и поделиться в соцсетях превосходными снимками.