Автомобилистка сбила пенсионера в Барнауле

33-летняя женщина на автомобиле Honda Fit утром 21 сентября сбила пенсионера на улице Петра Сухова в краевой столице, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

В отделении пропаганды БДД городской Госавтоинспекции уточнили, что мужчина 1955 года рождения переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу напротив дома № 54.

В результате наезда пешеход получил серьезные телесные повреждения. Пожилого человека госпитализировали в городскую больницу №1.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Они выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.