Костры сентября. Яркий и нежный фоторепортаж из барнаульского дендрария

Сентябрь горит золотою листвой, а вместе с ним и сердца тех, кто вместе с Пушкиным считает это время года "очей очарованьем". И когда наступает рыже-синяя пора, любители осени устремляются в самое живописное место Барнаула – дендрарий НИИ Лисавенко. В минувшие выходные сюда была такая очередь, что казалось, будто весь город пришел сюда, чтобы насладиться осенними пейзажами. Корреспондент amic.ru тоже прогулялся по "мекке" всех осеннелюбов, чтобы показать дорогому читателю, как красиво осень умеет рисовать бархатными красками сентября.