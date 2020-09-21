Хоккеисты "Динамо-Алтай" начали новый сезон с двух побед на выезде

Хоккеисты "Динамо-Алтай" стартовали в новом сезоне с двух побед в гостевых поединках. 19 сентября в матче первого тура Первенства ВХЛ барнаульцы уверенно выиграли в Саратове у местного "Кристалла" со счетом 7:2. Причем первую шайбу в игре забросили хозяева льда. До конца первого периода алтайские хоккеисты сумели забросить две шайбы и вышли вперед – 2:1. Решающего преимущества барнаульцы добились в заключительной двадцатиминутке, когда отправили в ворота саратовцев четыре безответные шайбы.

В повторной игре 20 сентября динамовцы вновь одержали волевую победу. По ходу игры "Кристалл" выигрывал 3:1, однако барнаульцы в третьем периоде снова переломили ход игры и закончили ее со счетом 4:3.

После двух побед команда Александра Усачева возглавила таблицу первенства ВХЛ. 22 и 23 сентября "Кристалл" и "Динамо-Алтай" еще дважды сыграют в Саратове.