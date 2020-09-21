Глава Первомайского района по-прежнему находится в коме

Глава администрации Первомайского района Александр Иванов по-прежнему находится в состоянии комы. Он подключен к системам жизнеобеспечения.

Как рассказали amic.ru знакомые Иванова, планировалось перевезти пациента на лечение в Москву, однако барнаульские врачи запретили это делать: чиновник может не перенести полет, отключать от аппаратов его нельзя.

Как уже сообщал amic.ru, Иванова госпитализировали в тяжелом состоянии в начале минувшей недели. По официальной версии, глава администрации района получил бытовую травму головы. Сейчас его обязанности исполняет первый замглавы Дмитрий Шипунов. По его словам, районная администрация работает в штатном режиме.