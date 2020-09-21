Алтайский край вошел в десятку регионов с лучшими показателями потребления

Алтайский край занял десятое место в рейтинге регионов по динамике потребительского спроса, свидетельствуют материалы соответствующего исследования, проведенного РИА "Новости".

За первые шесть месяцев текущего года потребительский спрос вырос только в восьми регионах страны: Чукотском АО (+3,1% по сравнению с январем-июлем 2019 года), Ленинградской (+2%), Тверской (+1,8%), Рязанской (+1,1%), Челябинской (+1%), Амурской (+0,7%), Саратовской (+0,5%) и Томской (+0,2%) областях.

Примечательно, что Алтайский край оказался лишь одним из двух субъектов (вместе с Калмыкией), где потребительский спрос не изменился ни в худшую, ни в лучшую сторону даже во время пандемии. При этом в апреле-июле текущего года относительно этого же периода прошлого года жители региона в среднем стали тратить на 500 рублей в месяц меньше, а среднемесячные среднедушевые траты составили 16,2 тысячи рублей.

В целом же эксперты считают, что экономические потрясения 2020 года на фоне пандемии коронавируса и экономического кризиса весьма сильно сказались на потребительском спросе в России. В самый тяжелый период эпидемии – с апреля по июль – россияне сократили свои расходы в среднем на четыре тысячи рублей.