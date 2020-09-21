Адвокат заявил, что смерть Тесака не является самоубийством

Независимая экспертиза показала, что травмы, которые были обнаружены на теле Максима Марцинкевича, он нанес себе не сам. Об этом рассказал адвокат семьи, Алексей Михальчик.

"Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", – рассказал он агентству ТАСС.

Адвокат добавил, что семья Марцинкевича будет добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие. Если они не устроят родственников, защита будет настаивать на повторной экспертизе и приобщении к делу показаний независимого исследования.

Напомним, что тело Максима Марцинкевича нашли в одиночной камере челябинского СИЗО. Следствие предполагает, что он совершил самоубийство, однако в эту версию верят не все.