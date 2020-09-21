Онищенко назвал опасность введения четырехдневной рабочей недели

Введение четырехдневной рабочей недели будет стимулировать рост алкоголизма среди населения, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния", – сказал парламентарий в беседе с "Комсомольской правдой".

Он добавил, что во многих регионах России не развита индустрия отдыха, и это вынуждает людей все свободное время лежать на диване, вместо того чтобы хорошо проводить время с семьей.

Другим аргументом против четырехдневки Онищенко назвал то, что переход на укороченную рабочую неделю затянет процесс восстановления экономики.