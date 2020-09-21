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Онищенко назвал опасность введения четырехдневной рабочей недели

, ИА "Амител"
По словам депутата, при таком рабочем графике россияне будут больше пить
Фото: scoopnest.com

Фото: scoopnest.com

Введение четырехдневной рабочей недели будет стимулировать рост алкоголизма среди населения, заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

"Потому что мы начнем резко потреблять алкогольные напитки. Потому что мы можем уже в четверг напиваться, в пятницу добавлять, а в субботу и воскресенье плавно выплывать из этого состояния", – сказал парламентарий в беседе с "Комсомольской правдой".

Он добавил, что во многих регионах России не развита индустрия отдыха, и это вынуждает людей все свободное время лежать на диване, вместо того чтобы хорошо проводить время с семьей.

Другим аргументом против четырехдневки Онищенко назвал то, что переход на укороченную рабочую неделю затянет процесс восстановления экономики.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

21.09.2020 21:47
гость

Рассуждения алкаша, что ли ???

21.09.2020 21:50
Друк

При чем здесь это, кому надо тот и так пьет, я не пью вообще и это не зависит от того работаю я или на выходных.

21.09.2020 22:16
- гость -

На природу съездить, на даче шашлык пожарить Вот пусть у себя в Москве и работает в сауне 7 дней в неделю.

21.09.2020 22:20
Morena

Кому надо напиться, те и при 7-дневной раб неделе напьются. Таки не понятно, что его больше беспокоит: алкоголизм или лежание на диване.

21.09.2020 22:24
- гость -

Он добавил, что во многих регионах России не развита индустрия отдыха, и это вынуждает людей все свободное время лежать на диване, вместо того чтобы хорошо проводить время с семьей.

Вот и делай депутат инфроструктуру, а не пиши ерунду. В пятницу в горы поехал или на речку, в воскресенье вернулся и на работу.

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