Пройтись по Рейхстагу. В Барнауле открылась квест-комната с дополненной реальностью

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подняться на Рейхстаг и самому водрузить на его крыше знамя Победы теперь может каждый житель и гость Барнаула. При этом ехать в Германию не придется: в столице края 21 сентября открыли историческую квест-комнату с виртуальной реальностью "Знаменосцы Победы". Окунуться в атмосферу военных лет можно на четвертом этаже ТЦ "Пионер".

"Проект дает возможность погрузиться в события, которые происходили с 30 апреля по 2 мая 1945 года, когда целые группы водружали свои знамена на Рейхстаг. На слуху у многих только фамилии Егорова и Кантарии, но на самом деле знаменосцев было очень много. Один из них – уроженец Алтайского края Кагыкин Петр Петрович. Именно поэтому в Алтайский край приехала такая интерактивная квест-комната, в которой можно погрузиться и посмотреть смоделированную историю того, как это происходило, ощутить себя участником тех героических событий", – рассказывает Екатерина Четошникова, начальник управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края.

Всего в России создано 14 таких площадок. Они были специально изготовлены для регионов, где родились знаменосцы.

"С помощью VR-очков вы можете побывать в теле знаменосца, воздвигнув знамя на здание Рейхстага. Это непередаваемое ощущение: ты идешь по крыше, а вокруг тебя все взрывается, здания рушатся. Это страшно и потрясающе", – отметил администратор комнаты Сергей Орешков.

Но проект посвящен не только знаменосцам. Здесь вспоминают всех участников Великой Отечественной войны. "Каждый, кто сражался с оружием в руках, кто обеспечивал боеприпасами, одеждой, связью, продовольствием, кто воспитывал детей и лечил матерей. Таким образом, знаменосцами Великой Победы является весь многонациональный народ нашей страны", – говорят организаторы.

На площадке можно запросить информацию о ветеранах своей семьи, узнать о пропавших в годы войны родственниках и даже разместить свою информацию о своих героях в базе Бессмертного полка.

Сотрудники площадки помогают записать видеорассказ о ветеране, который будет размещен на YouTube-канале Бессмертного полка России в разделе "В сердцах и памяти людей". Можно записать и видеоотзыв о работе площадки. Лучшие ролики тоже будет размещены на YouTube-канале Бессмертного полка России.

В квест-комнате также организована тематическая зона с военной атрибутикой, где каждый может сделать фотографию на память. А по выходным на площадке будут проводить конкурсы, в которых можно выиграть очки виртуальной реальности для телефона.



Работать выставка будет до 18 октября. Вход – бесплатный.