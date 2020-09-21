Пять человек пострадали при столкновении двух маршруток в Барнауле

Около 16:00 на улице Попова столкнулись маршрутные автобусы № 27 и 78. Подробности происшествия рассказали в ГИБДД.

"Предварительно было установлено, что водитель городского маршрута № 78, мужчина 1985 года рождения, управляя автобусом Hyundai County, допустил столкновение с автобусом "Газель" городского маршрута № 27, под управлением водителя 1984 года рождения", – говорится в сообщении.

В результате столкновения травмированы пять пассажиров маршруток. Все пострадавшие были доставлены в городскую больницу № 1. Им оказана медицинская помощь.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.