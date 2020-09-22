Бийчанка, которая боролась с масочным режимом, переключилась на вышки связи

Недаром говорят, что у каждого комика есть своя аудитория. Видимо, спичи Никиты Михалкова и Виктории Бони о страшных вышках 5G срезонировали в умах некоторых слоев населения, и адепты "сопротивления" появились даже в Алтайском крае.

Так, жительница Бийска, которая в разгар пандемии устроила антимасочную кампанию – приходила в магазины и скандалила с продавцами, попутно снимая все на камеру, – теперь добралась и до вышек сотовой связи.

Во второй части своих протестных похождений по городу женщина представилась членом общественной организации "За Русь" (мы не уверены в том, что эта организация реальна, поскольку в Сети есть несколько пабликов с подобным названием и все они посвящены разным тематикам). "Активистка" решила спросить у рабочих, что они устанавливают и понимают ли, что делают.

Один из специалистов ответил, что они ставят вышку сотовой связи. Бийчанка удивилась и отметила, что в городе она уже есть, на что получила ответ: "Лучше будет".

"Скоро увидите, как вам будет лучше", – загадочно вбросила в диалог 5G и ковид (и вероятно еще много чего) диссидентка.

В названии видео женщина задала вопрос, законно ли размещение вышек связи рядом с жилыми домами и добавила: "Бийск, 2020/09/20. Район 31 квартала, вблизи жилые дома. Вопросов много, ответов нет".

В комментариях один из ее зрителей (а их на момент написания этих строк целых 200) отметил, что если бийчанка чем-то недовольна, то она может вызвать полицию (хотя она, вероятнее всего, предпочтет армию криптонцев или в крайнем случае Стражей галактики).

Ждем третьего выпуска, в котором активистка движения "За Русь" (что бы это ни было) выступит против очередной угрозы человечеству: прививок, детского питания или, может, ногтей на мизинцах (мало ли, что взбредет ей в голову).