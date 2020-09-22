Российская телеведущая прогулялась голышом по улицам города

Очевидцы заметили на улицах подмосковного Раменского обнаженную актрису и телеведущую Хильду Кармен. Она участвовала в нескольких телевизионных шоу и играла роли в малоизвестных сериалах.

Информации, что стало причиной выходки 27-летней девушки, которая вышла на трассу абсолютно голой, пока нет. Кроме того, что она привлекла внимание своим внешним видом, она также агрессивно реагировала на прохожих.

Актрису задержали полицейские, а результаты обследования показали, что в ее крови нет запрещенных веществ. Сейчас Кармен находится в психоневрологическом диспансере.

Знакомые Хильды предполагают, что на прогулку в стиле ню ее подтолкнул нервный срыв.