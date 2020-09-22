Эксперт рассказал об опасностях хранения пенсии на банковской карте

Получателю страховой пенсии могут приостановить выплаты, если он на протяжении полугода не снимает деньги с банковской карты. Об этом рассказал аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, его слова приводит агентство "Прайм".

Специалист объяснил, что такое может произойти с теми получателями, которые могут себя содержать без выплат со стороны государства. Это могут быть, например, сбережения или помощь родных.

"Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций", – отметил Коган.

Помимо этого, те, кто не снимает пенсию с карты, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Также при наличии задолженности или исполнительном производстве приставы могут заблокировать карту, чтобы списать нужную сумму денег.