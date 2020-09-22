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Новости

Эксперт рассказал об опасностях хранения пенсии на банковской карте

, ИА "Амител"
Карту могут либо заблокировать, либо воспользоваться этим мошенники
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Получателю страховой пенсии могут приостановить выплаты, если он на протяжении полугода не снимает деньги с банковской карты. Об этом рассказал аналитик "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган, его слова приводит агентство "Прайм".

Специалист объяснил, что такое может произойти с теми получателями, которые могут себя содержать без выплат со стороны государства. Это могут быть, например, сбережения или помощь родных.

"Закон таким образом защищает госфинансы от "лишних" трат, поскольку пенсионер может эмигрировать в другую страну или уйти из жизни, а информация об этом в Пенсионный фонд попадет не сразу в силу отсутствия окончательной автоматизации всех госфункций", – отметил Коган.

Помимо этого, те, кто не снимает пенсию с карты, могут столкнуться с мошенничеством при передаче идентификационных данных третьим лицам. Также при наличии задолженности или исполнительном производстве приставы могут заблокировать карту, чтобы списать нужную сумму денег.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

22.09.2020 09:27
- гость -

эксперт расскажет об вредности денег в принципе? из за них столько войн было

22.09.2020 09:37
- гость -

"такое может произойти с теми получателями, которые могут себя содержать без выплат со стороны государства. Это могут быть, например, сбережения или помощь родных."

А вот пусть "аналитик" и "эксперт" сошлётся на норму права!

22.09.2020 09:48
- гость -

каждый недоблоггер сейчас "аналитик"

22.09.2020 09:51
Аннушка

Вранье. Нет таких законов. А за фейки предусмотрено наказанье.

22.09.2020 09:57
гость

Редакция? Что Вы за его высказывания второй день "поете"?? Таких экспертов пруд-пруди!!!

22.09.2020 09:58
Людмила Михайловна

Вы простите меня если я что то не понимаю! Тогда зачем пенс,фонд совместно со спермбанком загоняли пенсионеров на карту Мир если не могут " не хотят"обеспечить безопасность? А вот сберкнижка того же банка это по видимому надёжно 7

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