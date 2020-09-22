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Новости

Неизвестные подбросили больных котят в барнаульский приют "Ласка"

, ИА "Амител"
Животные заражают других питомцев
Фото: pets2.me

Фото: pets2.me

Сотрудники "Ласки" рассказали о том, что неизвестные подбросили в приют четырех котят. Их поместили на карантин вместе с другими кошками, которые стали заболевать.

Оказалось, что котята страдают от кальцивироза – болезни, поражающей глаза и дыхательные пути. На сегодняшний день вирус нашли уже у 12 питомцев. Один кот умер. 

"У животных, больных кальцивирозом, появляются язвы на языке. Из-за этих язв они не могут есть, потому что им больно. Когда поступили эти котята, мы сразу их осмотрели. Буквально через пару дней увидели у них язвы. На данный момент котята в тяжелом состоянии, из-за них и другие котята заболели. У них сильно пострадали слизистые глаз, у двух котят катаракты, одному котенку, скорее всего, придется удалять глаз. Сейчас в приюте 12 больных кошек, лечиться они будут как минимум месяц. Неизвестно, сколько еще кошек заразится за это время", – цитируют сотрудницу приюта "Вести".

Для лечения животных "Ласке" нужны лекарства, полный список которых опубликован на странице в соцсети "ВКонтакте".

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.09.2020 11:57
- гость -

Странно!? А как же соблюдение карантина при появлении новых питомцев в приюте?
Этих должны были поместить на карантин отдельно от всех других питомцев!!! Именно с целью не допустить дальнейшего распространения инфекции, возможно существующей у этих вновь прибывших котят!!!!!

22.09.2020 11:59
- гость -

Их поместили на карантин вместе с другими кошками, которые стали заболевать.

А в чем тогда "карантин", если ".....Их поместили на карантин вместе с другими кошками, которые стали заболевать......"

22.09.2020 12:29
- гость -

все как у людей типа карантин не карантинный

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