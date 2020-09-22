"Вытащили из-под колес": перед аварией водитель RAV4 едва не сбил дорожников

Водитель автомобиля Toyota RAV4, который врезался в стоящий на дороге КамАЗ, в Барнауле на Павловском тракте перед аварией едва не сбил нескольких работников строительной организации "Индустрия", которые занимались расширением трассы.
Как рассказал amic.ru один из представителей подрядной организации, вечером 20 сентября дорожники занимались ремонтом Павловского тракта. На пересечении с улицей Трактовой фрезеровщик выезжал на дорогу, чтобы спилить верхний слой асфальта. КамАЗ, который также принимал участие в работах, выехал на трассу за 30 секунд до этого. В этот момент, по словам собеседника, сзади на огромной скорости летел автомобиль Toyota RAV4, где находилось четверо. На его пути был сотрудник "Индустрии", который едва не погиб.
"Фрезеровщик не видел автомобиля. Он стоял прямо на траектории движения Toyota RAV4. Коллеги буквально за несколько секунд успели оттолкнуть его и спасти жизнь. Вытащили из-под колес. Водитель успел объехать фрезеровщика, но за ним стоял КамАЗ. Шансов не было. Удар был такой силы, что у него сорвало задний мост. На КамАЗе были останки людей. Зрелище ужасное", – рассказал собеседник.
По его словам, если бы не случайность, то жертв ДТП было бы гораздо больше. Сейчас представители Следственного комитета и полиции проводят проверку строительной организации "Индустрия", которая занимается ремонтом Павловского тракта. Следователи, согласно сведениям amic.ru, пытаются найти виновных в резонансном ДТП. Изучают документы, показания свидетелей.
На место ДТП неравнодушные барнаульцы приносили цветы и игрушки.
Напомним, что 20 сентября в 20:55 в Барнауле на Павловском тракте в районе дома № 319 автомобиль Toyota RAV4 врезался в стоящий на дороге КамАЗ. Там с сентября 2020 года ведется ремонт дороги (на участке от Трактовой до путепровода через железнодорожные пути). Стоимость работ – около 150 миллионов рублей.
В результате сильного удара внедорожник смяло в груду металла. По словам очевидцев, автомобиль ехал с явным превышением скорости. Стрелка спидометра после аварии замерла на отметке 150 км/ч.
За рулем находился мужчина, который работал дальнобойщиком. В машине с ним была супруга и двое детей. Все они погибли. Друзья рассказали изданию, что у пары в последнее время не ладились отношения, Виктория даже хотела подать на развод.
Однако официальных данных о том, что мужчина был в нетрезвом состоянии, пока нет (результат покажет экспертиза). Почему же автомобиль на высокой скорости влетел в припаркованный КамАЗ – специалистам еще предстоит выяснить.
Комментарии
Стрелка спидометра после аварии замерла на отметке 150 км/ч.
Лучше бы он вылетел с дороги в дерево. У ГИБДД не было бы шансов предъявить претензии к дереву. Хотя если бы постарались, нашли бы выбоину на дороге, из-за которой он вылетел в дерево, а значит опять можно подтягивать дорожников. А если он был пьян, можно подтягивать производителей спиртного
Ни знаки, ни проводимые ремонтные работы таких не останавливают. Хорошо, что дорожников не задел. На объездной, пока одна полоса была перекрыта, такие летуны тоже встречались — знаки 40км/ч, техника то тут, то там, дорожники ходят — плевать на все — летят под 100км/ч.
22.09.2020 13:41
Отчаянная
Так и есть. Но у него был выбор, а вот у супруги и детей выбора не было.
22.09.2020 13:41
Отчаянная
Не остановят. А вот 100% вероятность разбить подвеску или машину остановит. Знай этот водитель что впереди у него такая перспектива, снизил бы скорость. А так дорога позволяющая гнать под 150, но вот незадача, внезапно самосвал.
Суицыд ? Там вроде к разводу дело шло... Дорожников чудом миновал и не думая сбросить скорость все закончил вот так вот.
Ехал без фар!
22.09.2020 14:01
Как вариант
Тогда это уже убийство. Опять же, в этом случае показателен выбранный способ, что говорит о "верности" пути по которому идёт дорожно-строительная российская мысль.
22.09.2020 13:46
- гость - У детей - да. А супруга - безмолвная, бесхребетная, что-ли, повлиять не могла на манеру езды? Ведь не вдвоем ехали, детей везли.
22.09.2020 13:49
АБОРИГЕН
В чем неясность перспектив для водителя, который едет по дороге, где идет ремонт дороги? Другие водители как-то смогли отреагировать и на знаки, и на ситуацию вокруг и не гнать с превышением. А соизмерять скорость движения с темным временем суток - это, видимо, совсем для продвинутого уровня.
Директора этой Индустрии надо под суд за такую организацию дорожных работ. Так нельзя работать
нельзя на скорости 150 успеть обрулить человека
"Следователи, согласно ...пытаются найти виновных "
Неправильно всё это!
Директора этой Индустрии надо под суд за такую организацию дорожных работ. Так нельзя работать
Ещё один умник выискался.
Нормально они работают. На дорогу смотреть нужна и соблюдать ПДД.
Ежедневно проезжаю в этом месте в разное время суток, всех видно и всё обозначено знаками
(на скорости 150 можно только увидеть камаз (пусть и перед ним стоит человек) и попытаться его обрулить, но как мы уже знаем, это не получилось