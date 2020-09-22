"Вытащили из-под колес": перед аварией водитель RAV4 едва не сбил дорожников

Водитель автомобиля Toyota RAV4, который врезался в стоящий на дороге КамАЗ, в Барнауле на Павловском тракте перед аварией едва не сбил нескольких работников строительной организации "Индустрия", которые занимались расширением трассы.

Как рассказал amic.ru один из представителей подрядной организации, вечером 20 сентября дорожники занимались ремонтом Павловского тракта. На пересечении с улицей Трактовой фрезеровщик выезжал на дорогу, чтобы спилить верхний слой асфальта. КамАЗ, который также принимал участие в работах, выехал на трассу за 30 секунд до этого. В этот момент, по словам собеседника, сзади на огромной скорости летел автомобиль Toyota RAV4, где находилось четверо. На его пути был сотрудник "Индустрии", который едва не погиб.

"Фрезеровщик не видел автомобиля. Он стоял прямо на траектории движения Toyota RAV4. Коллеги буквально за несколько секунд успели оттолкнуть его и спасти жизнь. Вытащили из-под колес. Водитель успел объехать фрезеровщика, но за ним стоял КамАЗ. Шансов не было. Удар был такой силы, что у него сорвало задний мост. На КамАЗе были останки людей. Зрелище ужасное", – рассказал собеседник.

По его словам, если бы не случайность, то жертв ДТП было бы гораздо больше. Сейчас представители Следственного комитета и полиции проводят проверку строительной организации "Индустрия", которая занимается ремонтом Павловского тракта. Следователи, согласно сведениям amic.ru, пытаются найти виновных в резонансном ДТП. Изучают документы, показания свидетелей.

На место ДТП неравнодушные барнаульцы приносили цветы и игрушки.

Напомним, что 20 сентября в 20:55 в Барнауле на Павловском тракте в районе дома № 319 автомобиль Toyota RAV4 врезался в стоящий на дороге КамАЗ. Там с сентября 2020 года ведется ремонт дороги (на участке от Трактовой до путепровода через железнодорожные пути). Стоимость работ – около 150 миллионов рублей.

В результате сильного удара внедорожник смяло в груду металла. По словам очевидцев, автомобиль ехал с явным превышением скорости. Стрелка спидометра после аварии замерла на отметке 150 км/ч.

За рулем находился мужчина, который работал дальнобойщиком. В машине с ним была супруга и двое детей. Все они погибли. Друзья рассказали изданию, что у пары в последнее время не ладились отношения, Виктория даже хотела подать на развод.

Однако официальных данных о том, что мужчина был в нетрезвом состоянии, пока нет (результат покажет экспертиза). Почему же автомобиль на высокой скорости влетел в припаркованный КамАЗ – специалистам еще предстоит выяснить.