Барнаулец в четвертый раз сел за руль пьяным и отправился в колонию

В Барнауле осудили мужчину, который в очередной раз сел за руль пьяным. Об этом рассказали в прокуратуре.

Барнаульца поймали за рулем в нетрезвом виде в июне 2020 года. Он ехал по Солнечной Поляне, когда его остановили полицейские. Ранее его уже трижды осуждали за аналогичные преступления, а за год до очередного задержания вышел из колонии-поселения, где отбывал срок.

"При прохождении водителем освидетельствования на состояние опьянения с применением технического средства измерения обнаружено наличие абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе в размере 0,195 мг/л", – говорится в сообщении ведомства.

Ближайшие пять лет рецидивист проведет в тюрьме. Ему на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением автомобилей.