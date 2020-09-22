Трое детей со СМА в Алтайском крае получат "Спинразу" за счет бюджета

Минфин Алтайского края выделил 80 миллионов рублей на препарат "Спинраза" для детей, которые страдают от спинальной мышечной атрофии. Этого хватит, чтобы обеспечить лекарством трех из 24 юных пациентов, живущих в регионе, пишут "Вести Алтай".

В региональном Минздраве отметили, что выделить деньги для всех за один раз невозможно. Укол стоит восемь миллионов рублей, а на лечение одного ребенка таких инъекций нужно четыре.

Троим детям уже начали вводить лекарство. Остальным придется подтверждать врачебный диагноз, чтобы его получить. В региональном Минздраве до конца года расписали план госпитализации детей для подтверждения диагноза.