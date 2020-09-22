Трое детей со СМА в Алтайском крае получат "Спинразу" за счет бюджета

Минфин Алтайского края выделил 80 миллионов рублей на препарат "Спинраза" для детей, которые страдают от спинальной мышечной атрофии. Этого хватит, чтобы обеспечить лекарством трех из 24 юных пациентов, живущих в регионе, пишут "Вести Алтай".
В региональном Минздраве отметили, что выделить деньги для всех за один раз невозможно. Укол стоит восемь миллионов рублей, а на лечение одного ребенка таких инъекций нужно четыре.
Троим детям уже начали вводить лекарство. Остальным придется подтверждать врачебный диагноз, чтобы его получить. В региональном Минздраве до конца года расписали план госпитализации детей для подтверждения диагноза.
Комментарии
ох...
где китайские великие копировальщики или наши фармацевты?
Сделать аналог лекарства... более массово и за более гуманный ценник
Этот препарат из слез ангелов, которые водятся только в одном штате США??? От куда такая стоимость и невозможность воспроизводства отечественными фармацевтическими компаниями за адекватную стоимость?
Рынок хапуг и идиотов.