12-комнатную квартиру продают в Барнауле

В барнаульском жилом комплексе "Коммунальщик" по улице Малахова, 134а, продают 12-комнатную квартиру, сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на "Авито".
Общая площадь объекта составляет 520 квадратных метров, жилая – 450 квадратных метров. По проекту все комнаты были разбиты на студии от 17,7 до 55 квадратных метров, каждая из которых имеет свой санузел и оборудована необходимой мебелью и бытовой техникой.
У квартиры есть отдельный вход с улицы, поэтому помещение можно не только оставить в прежнем виде, но и использовать в качестве нежилого под бизнес-цели.
Собственник оценил мини-отель в 28 миллионов рублей. Покупателю достанется также вся мебель.
Комментарии
Притон продают?
Квартира красных фонарей.
квартирой обозвали для "красного словца"?
Покупателю достанется также вся мебель.
Бизнес под ключ
Домработницы тоже входят в стоимость.....
Наложницы в гареме всё по хозяйству заодно выполняют.