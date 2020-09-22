12-комнатную квартиру продают в Барнауле

В барнаульском жилом комплексе "Коммунальщик" по улице Малахова, 134а, продают 12-комнатную квартиру, сообщает "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на "Авито".

Общая площадь объекта составляет 520 квадратных метров, жилая – 450 квадратных метров. По проекту все комнаты были разбиты на студии от 17,7 до 55 квадратных метров, каждая из которых имеет свой санузел и оборудована необходимой мебелью и бытовой техникой.

У квартиры есть отдельный вход с улицы, поэтому помещение можно не только оставить в прежнем виде, но и использовать в качестве нежилого под бизнес-цели.

Собственник оценил мини-отель в 28 миллионов рублей. Покупателю достанется также вся мебель.