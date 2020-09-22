Умерла мать Сильвестра Сталлоне

Мать Сильвестра Сталлоне, Жаклин Сталлоне, скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

Точные обстоятельства смерти пока не установлены. Жаклин была астрологом, танцовщицей и промоутером женского рестлинга. У нее двое сыновей и несколько внуков. Уже в зрелом возрасте она перенесла множество пластических операций.

Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году.

Жаклин воспитала актера Сильвестра Сталлоне, музыканта Фрэнка Сталлоне и актрису Тони Д’Альто ( умерла в 2012 году после продолжительной борьбы с раком легких).