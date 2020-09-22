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Новости

Умерла мать Сильвестра Сталлоне

, ИА "Амител"
Ей было 98 лет
Фото: gala.fr

Фото: gala.fr

Мать Сильвестра Сталлоне, Жаклин Сталлоне, скончалась в возрасте 98 лет. Об этом сообщил портал TMZ.

Точные обстоятельства смерти пока не установлены. Жаклин была астрологом, танцовщицей и промоутером женского рестлинга. У нее двое сыновей и несколько внуков. Уже в зрелом возрасте она перенесла множество пластических операций. 

Жаклин Сталлоне родилась в 1921 году в Вашингтоне. Ее предки по отцовской линии эмигрировали в США из Одессы в 1888 году.

Жаклин воспитала актера Сильвестра Сталлоне, музыканта Фрэнка Сталлоне и актрису Тони Д’Альто ( умерла в 2012 году после продолжительной борьбы с раком легких).

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.09.2020 15:51
- гость -

Короновирус видимо..

22.09.2020 15:56
- гость -

там самому Сильвестру уже пропуски ставят..

22.09.2020 15:57
- гость -

Жрут своё ГМО, а потому и до 100 лет дотянуть не могут.

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