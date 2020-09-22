Адвокат Ирины Долговой намерен оспорить ее арест

Адвокат Илья Рожков, который представляет интересы бывшего зампреда правительства Алтайского края Ирины Долговой, собирается оспорить ее арест, пишет ИА "Банкфакс".

21 сентября защитник подал соответствующую жалобу в Октябрьский районный суд, которую уже приняли к рассмотрению. До 28 сентября возражения нужно предоставить в краевой суд.

В разговоре с журналистами адвокат отказался комментировать ситуацию. Не исключено, что юрист будет настаивать на домашнем аресте Долговой, так как задержали ее в палате Краевой клинической больницы. При этом по какой причине она там находилась, неизвестно.

Напомним, 17 сентября стало известно о задержании Ирины Долговой. По версии следствия, осенью 2018 года она, в нарушение установленного законом порядка, организовала за счет средств регионального бюджета обеспечение дорогостоящим лекарственным препаратом своего знакомого, который не имел права на его бесплатное получение.

Бывшей чиновнице предъявили обвинение и заключили ее под стражу, обосновав это тем, что она "давила на свидетелей".