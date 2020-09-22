Александр Лукашенко собрался приехать отдохнуть на Алтай

Александр Лукашенко заявил, что в следующем году собирается в путешествие по России. Он назвал несколько мест, куда собирается заехать, пишет Life.
О путешествии по красотам России Лукашенко уже предупредил своих детей. Его интересуют Байкал, Алтай, Камчатка, Приморье и Сахалин.
Он поделился историей своей поездки во Владивосток и добавил: "Все-таки надо побывать, посмотреть на это чудо природы. У меня такие романтические впечатления".
Комментарии
Ну пусть приезжает, если так уж хотца. Его обратно то впустят?)
Ну пусть рискнёт
тоже подумала о том, что уезжать нельзя, переворот сотворят...
нашел чем заняться
место для пмж выбирает ))
Фашисту не место на Алтае!
Пусть приезжает конечно. Нормальным людям, а не прозападным .опализам мы всегда рады.
"Ну пусть приезжает..."
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А чё вы сделаете? Чем он рискует?
Если только психологической травмой - от того Как жители героического Алтая которые ему (президенту чужой страны) грозят, допустили что из их родной земли делают туристический кластер и давят на то что бы эти герои выходили торговать пирожками вдоль дороги...?
Не смешите ни его ни других.
Фотку специально нелепую взяли из миллиона других!? Потом не удивляйтесь что Лукашенко не относится к РФ как к дружественной стране. И из-за того как его преподносят в СМИ тоже.
Гедактог явно симпатизигует беспогяткам в Белогуссии?
18:12
- гость -
Потом не удивляйтесь что Лукашенко не относится к РФ как к дружественной стране. И из-за того как его преподносят в СМИ тоже.
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Это Сорос с Обамой им проплатили, не иначе!
Не полный список
22.09.2020 18:12
- гость -
Чихать он хотел на ваши СМИ. Кто законным президентом его признал, полтора миллиарда долларов в долг подарил - тот и дружественная страна.
Увидите мужика на сплаве в бронежилете, вместо спаса. знайте - отдыхает Лукашенко