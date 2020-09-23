Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Голосовой помощник лишь на первый взгляд кажется безобидным изобретением. Однако многие люди не учитывают то, что такие ассистенты постоянно прослушивают все рядом происходящее в ожидании команд, рассказал основатель сервиса разведки утечки данных DLBI Ашот Оганесян.
По его словам, большинство голосовых помощников передают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей. Там данные хранятся неограниченно долго и потенциально могут нанести значительный вред пользователям.
"Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают асессоры – люди, занимающиеся "разметкой" данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности. Особо "интересные" записи звуков или бесед в результате их работы могут оказаться даже в интернете", – цитирует эксперта агентство "Прайм".
При этом Оганесян отметил, что такие автономные устройства, как портативная акустика, собирают только аудиоданные. Однако если голосовой помощник установлен на смартфон или компьютер, то у него уже есть доступ ко всем данным системы.
Комментарии
Я думаю даже лучше что они подслушивают. В открытую не всегда скажешь, да и когда скажешь собеседник чаще отбрешится мол я ни я и жолтая кепка не моя... Пусть сидят слушают и всё что услышат на стол куда следует выкладывают. Мне лично скрывать не чего, пусть знают что в моей семье далеко до 60 тр не дотягиваем на человека. А ещё выясняется что губернатор читает комменты... Все равно критика бесследно не проходит, все равно какие то процессы в башке у них происходят...