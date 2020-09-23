"Яндекс" планирует выкупить Тинькофф Банк

Российская IT-компания "Яндекс" может полностью выкупить TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф банк. Стоимость потенциальной сделки составит примерно 5,48 миллиарда долларов.

"Стороны достигли принципиального соглашения по сделке, которая будет состоять из денежных средств и акций на сумму примерно 5,48 миллиарда долларов, или 27,64 доллара за акцию", – говорится в сообщении на сайте Тинькофф банка.

В "Яндексе" также отметили, что возможная сделка по приобретению до 100% TCS Group потребует согласия акционеров интернет-компании.

При этом точные условия сделки могут быть изменены. На сайте Лондонской биржи "Тинькофф" подчеркивает, что по итогам переговоров "Яндекс" может и не сделать финального предложения.