"СберКонф": как изменится главный банк страны

Сбербанк проведет 24 сентября большую онлайн-конференцию "СберКонф", участником которой может стать любой желающий. Конференция начнется в 10:00 по московскому времени в прямом эфире.



Банк обещает рассказать о новых продуктах, сервисах и возможностях для клиентов, а также "о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю". Такие мероприятия проводятся в крупнейших ИТ-компаниях мира, например, в Google, Amazon, PlayStation. В Сбербанке анонсируют событие как "главную презентацию года".

По ссылке на специально созданном лендинге мероприятия можно оставить свой электронный адрес и получить приглашение на онлайн-трансляцию. Какие именно продукты и сервисы будут презентованы, пока не сообщается. Кроме презентаций организаторы заявляют, что представят "одну большую сенсацию".